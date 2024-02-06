После отставки Валерия Залужного на поле боя на Украине не изменится абсолютно ничего. Поэтому увольнение главкома ВСУ – это огромная ошибка президента Владимира Зеленского.

Об этом на своем YouTube-канале заявил отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков.

Он пояснил, что Зеленский недоволен нежеланием Залужного биться за «освобождение территорий». Но отставка генерала не поможет Киеву выйти на «границы 1991 года».

«Если это привело бы к освобождению подконтрольных территорий, то все были бы только за. А это приведет к осложнениям. Я считаю это больше, чем ошибкой», – цитирует эксперта РИА Новости.

Украинские СМИ считают, что Валерий Залужный и начальник штаба Сергей Шаптала будут отправлены в отставку до конца недели. Зеленский анонсировать «перезагрузку власти» и поэтому он совсем скоро доберется до руководства ВСУ.