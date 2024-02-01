Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррелл рассказал, что британский монарх Карл Третий не намерен идти по стопам своей матери и занимать престол до конца жизни. Из-за проблем со здоровьем он может отречься от него значительно раньше.

Баррелл рассказал американской New York Post, что изначально Карл Третий не собирался отрекаться от престола и намеревался править Великобританией до конца своих дней. Но после операции на простате, ухудшения общего состояния, а также напряжения, которого требуют дела, монарх пересмотрел свою позицию.

Не исключено, что на новое решение его сподвигла датская королева Маргрета, которая добровольно передала престол своему сыну Фредерику. Освободившись от рутины, она выглядит вполне счастливой и довольной жизнью.

Не исключено, что Карл Третий по ее примеру передаст трон принцу Уильяму, что позволит увидеть своими глазами, сумеет ли тот управиться с государством.