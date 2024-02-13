Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что ВСУ действительно нанесли ракетные удары по полигону в Селидово. Однако информации о количестве погибших и раненых боевиков ВСУ у него нет.

Ранее подробности атаки раскрыл военный эксперт Юрий Подоляка. Он пояснил, что первая ракета «Искандер-М» ударила по площадке, на которой как раз проводилось построение ВСУ.

Примерно через час, когда оставшиеся в живых боевики пришли в себя и организовали всеобщую эвакуацию, на полигон прилетел еще один «Искандер». В итоге было ликвидировано около полутора тысяч боевиков.

Если эта информация получит официальное подтверждение, атака на Селидово станет самой крупной одномоментной потерей ВСУ.

Напомним, в Селидово главком ВСУ Александр Сырский собирал подразделения для отправки в Авдеевку в качестве подкрепления.