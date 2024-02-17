После ухода из Авдеевки Украина может потерять и другие города, причем в их список можно включить Запорожье и Харьков, заявил бывший депутат Рады Игорь Луценко.

«Итак, Авдеевка все. А перед этим была Марьинка. Перед Марьинкой — Артемовск», – заявил он.

Бывший украинский парламентарий вспомнил также Лисичанск и поинтересовался, почему потеря городов осуществляется по одному и тому же сценарию. Он также отметил, что следующими на очереди могут быть Курахово и Угледар, Часов Яр и Степное, Купянск. А за ними – и Запорожье с Харьковом.

Он отметил, что отступление, по словам командования ВСУ, «контролируемое». Но контроля на самом деле никакого нет, передает РИА Новости.

«Сколько жизни проносится за долю секунды перед глазами участников этого относительно контролируемого отхода! Не передать ни словами, ни красками», – заявил Луценко.

Также одной из причин провалов ВСУ и их вынужденного отхода из Авдеевки, а ранее и из Марьинки бывший депутат назвал эффективное использование ВКС РФ управляемых авиабомб.