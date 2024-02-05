Известный российский боец смешанных единоборств и экс-чемпион промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился со своими подписчиками в социальных сетях исламской мудростью о мирской жизни.

«Поэтому пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал, описывая мирскую жизнь: “В мире этом я подобен только всаднику, который (днём) останавливается для отдыха в тени дерева, а потом уезжает, покидая его” (Ахмад, Ибн Маджа, достоверный хадис). Человек передохнул под тенью дерева и пошёл дальше! Так и выглядит вся мирская жизнь», – написал российский боец.

Хабиб Нурмагомедов является двукратным чемпионом мира по боевому самбо, одержав победу в 2010 году в 15-м и 16-м чемпионатах мира, прошедших в Киеве и Москве соответственно. В 2012 году провел свой первый бой под эгидой американского промоушена UFC, а в 2018 году завоевал титул чемпиона в легком весе, одержав победу над бойцом Эла Яквинта.