Экономика США на подъеме, но технологические компании продолжают массовые увольнения

«Гугл», «Амазон», «Микрософт» и ряд других американских технологических компаний уволили в январе 2024-го тысячи сотрудников, наращивая волну увольнений, стартовавшую в 2022-м. Почему они упорно сокращают свой персонал? Источник: The Washington Post.

По данным трекера увольнений Layoffs, в 2023 году технологические компании уволили более 260 000 сотрудников. Их руководители чаще всего объясняли эти сокращения «чрезмерным наймом» за период пандемии и высокими процентными ставками, осложняющими инвестирование в новые бизнес-проекты. Но поскольку эти увольнения продолжились и в текущем году, несмотря на стабилизацию процентных ставок и бурный рост рынка труда в других американских отраслях, работники из техносферы чувствуют себя подавленными и растерянными.

За минувший январь в экономике США было создано 353 000 рабочих мест, что стало огромным ростом, почти вдвое превысивший ожидания экономистов. Однако во вторник (30 января) руководство PayPal сообщило в письме своим работникам, что намерено сократит еще 2500 сотрудников, или около 9% своей рабочей силы.

Все деньги в прибыль

Продолжающиеся сокращения происходят из-за того, что на компании Силиконовой долины оказывают давление инвесторы, требующих улучшить их прибыль. Распродажа акций технологических компаний на Уолл-стрит в 2022 году подтолкнула советы директоров компаний к тому, чтобы постараться вернуть инвесторов, сосредоточив внимание на увеличении прибыли и уволив тысячи работников, нанятых перед этим для удовлетворения пандемического бума потребительских расходов на интернет-технологии.

Поскольку увольнением работников занимаются практически все технологические компании в США, это более не считает признаком слабости предприятий. Теперь их руководители ищут больше вариантов, где можно выжать максимум из меньшего количества сотрудников.

«Мы собираемся и дальше быть осторожными в том, во что мы инвестируем, и мы собираемся продолжать инвестировать в новые технологии, новые области и вещи, которые находят отклик у клиентов. И там, где нам удастся добиться эффективности и сделать больше с меньшими затратами – там мы продолжим развиваться», – заявил финансовый директор «Амазон» Брайан Олсавски, отвечая на вопрос репортера об увольнениях во время телеконференции в минувший четверг.

«Так работает американская капиталистическая система», – пояснил Марк Занди, главный экономист Moody’s Analytics. «Она безжалостна, когда дело доходит до стремления к максимальной прибыльности и достижению богатства. В этой системе принято очень быстро перенаправлять ресурсы из одного технологического сегмента в другой».

Экономические проблемы и инфляция в Штатах 2022-2023 годов также сократили объемы закупок ПО и облачных услуг, сообщил Гил Лурия, технологический аналитик DA Davidson Co.

«Это затронуло всю экосистему ПО, и, глядя на 2024-й, создается впечатление, что по последним данным ситуация более не становится хуже, но и не улучшается», – добавил он. «Клиенты не хотят открывать кошельки шире».

Не имея возможности вернуться к впечатляющему росту доходов прошлых лет, главы технологических компаний предпочитают направить на Уолл-стрит позитивный импульс более простым способом – постоянным сокращением высокооплачиваемых работников.

И, судя по всему, это работает. В 2022 году Nasdaq Composite, фондовый индекс, в котором доминируют технологические компании, потерял целую треть своей стоимости. Но в 2023-м он вырос на 43%, а в январе этого года еще на 3%.

Тускнеющий блеск технологической индустрии Америки

По мере того как акции росли, настроение в районе залива Сан-Франциско – сердце американской технологической индустрии – только ухудшалось. Прежняя власть, которую, по мнению технических специалистов, они имели, что позволяло им легко менять работодателя и добиваться более высоких зарплат, более весомых вознаграждений в виде акций, частично испарилась.

Для многих работников техносферы прежний ее блеск померк. Эта отрасль, которой они отдали свою жизнь в обмен на стабильную работу, яркие льготы и шанс получить прибыльные опционы на акции, становится все более серой. Google и Meta (признана в РФ экстремисткой и запрещена) в последние годы сократили многие льготы для сотрудников, включая бесплатные стирку, массаж, питание и фитнес-услуги. «Похоже, что после массовых увольнений технологическая индустрия изменились навсегда», – написал на этой неделе анонимный работник техносферы в приложении Blind.

«Испытывать отсутствие гарантий занятости – это нечто новое», – рассказала Джулия Грумель, в недавнем прошлом старший дизайнер продуктов компании-разработчика ПО Bay Area. По ее словам, после увольнения в феврале 2023-го она получала лишь автоматические отказы, поскольку потенциальные работодатели отказывались от нее после нескольких раундов собеседований, не давая возможности обратной связи. И она постоянно сталкивается с конкуренцией со стороны огромного количества прочих уволенных работников, таких же, как и она сама.

К ней проявили интерес некоторые компании, которые уже проводили сокращение сотрудников, но Грумель настороженно относится к ним. «Я не очень заинтересована в присоединении к организации, ранее продемонстрировавшей, что она не ценит людей, которые поддерживают ее бизнес».

Грумель сообщила, что начинает подумывать о смене сферы деятельности, старается уделять меньше внимания оплате и больше – характеру работы, которая может обеспечить лучший баланс между рабочей деятельностью и личной жизнью, а также дает больше смысла и удовлетворения.

Сейчас даже у работников с многолетним опытом или глубокими техническими знаниями в США возникают проблемы с наймом на работу.

Паркер Лопес, инженер по машинному обучению и специалист по данным из Сиэтла, был уволен из стартапа в области медицинских технологий в мае 2023 года. В последний раз он появлялся на рынке труда несколько лет назад и тогда ему потребовалось лишь три месяца, чтобы найти себе новое место. Но на этот раз он подал заявку уже на более чем на 1000 вакансий и до сих пор безуспешно.

«Мне это начинает казаться бесполезным занятием», – признался он.

Даже имея многолетний опыт в разработке ПО, обработке данных и их производстве, в том числе в «Микрософт», уволенная подрядчик Amazon Дженнифер Перл рассказала, что попасть на собеседование сейчас крайне сложно. В прошлые годы, по ее словам, ей удавалось найти работу за считанные дни.

«Я начинаю беспокоиться», – призналась Перл. «Я занимаюсь этим уже 20 лет… и сейчас считаю везением уже то, что кто-то из потенциальных работодателей мне перезванивает».

Деградация карьерного роста

Некоторые случаи из недавней волны увольнений в техносфере коснулись менеджеров среднего звена, руководивших командами, пострадавшими в результате предыдущих сокращений. Сейчас эти менеджеры пытаются подыскать работу, где они будут только писать код, а не руководить деятельностью других, поскольку надеются, что эти роли будут более безопасны. Те же работники, что прежде пытались менять работодателя каждые три или четыре года, чтобы максимизировать количество опционов на акции, теперь пытаются удержаться на своих местах.

Американские технологические работники также в течение последнего года были участниками непрерывных дискуссий о буме искусственного интеллекта и его потенциальном влиянии на рабочую сферу. Многие программисты уже используют инструменты ИИ, чтобы быстрее писать код, а различные руководители и технические эксперты часто заявляют о том, насколько более эффективными станут ИИ в качестве работников в самом ближайшем будущем.

Руководители технологических компаний с мечтательными глазами утверждают, что по мере того, как их искусственные работники станут более продуктивными, предприятия будут зарабатывать больше денег, что приведет к большему росту и непременному увеличению количества рабочих мест.

Но сами работники техносферы в этом не уверены. И американские экономисты тоже.

«Технологический сектор может достигнуть состояния, в котором будет способен производить много и внедрять инновации при меньшем числе физических работников, необходимых для продвижения вперед», – считает Марк Занди, экономист Moody’s. «В этом заключается ставка на ИИ».

Когда-то блистательные, высокооплачиваемые и очень желанные рабочие места в сфере технологий на рынке труда Соединенных Штатов в последние годы становятся все менее безопасными и менее привлекательными для многих. В результате недавние специалисты техносферы с большей готовностью соглашаются на низкооплачиваемую работу или ищут альтернативные возможности трудоустройства.