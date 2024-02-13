Британский комик Роуэн Аткинсон, прославившийся своей ролью Мистера Бина в одноименном сериале, в своей колонке для издания The Guardian раскритиковал электромобили. Это вызвало гнев у экоактивистов компании Green Alliance. Они обвинили известного комика в замедлении продаж электрокаров, которые, по их словам, менее вредят экологии, чем традиционные авто.

Роуэн Аткинсон в своем материале высказал мнение, что электромобили, с точки зрения экологии, не являются более безопасными, чем авто с традиционными видами двигателей. Кроме того, артист заявил, что более оптимальным вариантом являются автомобили, работающие на синтетическом топливе и на водороде.

Экоактивисты компании Green Alliance заявили, что своей статьей комик не просто ввел в заблуждение многих людей, но и побудил отказаться от покупки электромобилей. По итогу, по словам активистов, это может спровоцировать замедление продажу электротранспорта в Соединенном Королевстве.