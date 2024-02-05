Члены экипажа российского истребителя-бомбардировшика Су-34 рассказали, как им удалось выбраться с вражеской территории после катапультирования из горящего самолета. Данные события произошли еще 24 сентября 2022 года.

Штурман майор Дмитрий Коптилов рассказал, как ему вместе с пилотом – лейтенантом Петром Каштановым удалось остаться в живых. Экипаж Су-34 выполнил боевое задание и уже возвращался с вражеской территории, когда был сбит противником.

«От момента катапультирования до подрыва самолета прошло не более трех секунд, шансов не было. Спасибо летчику – он дернул рукоятки и мы остались живы», – рассказал майор Коптилов.

Штурман рассказал, что к катапультированию следует готовиться. Для этого нужно занять определенное положение и напрячь все мускулы. Но у экипажа такой возможности просто не было, ведь самолет был сбит на высоте 25 метров. Когда самолет уже достиг земли, и произошел взрыв, летчики еще были в воздухе, на парашютах.

«Приземлился я без сознания. Летчик мой подбежал, снял с меня шлем, я очнулся. Дальше мы форсировали небольшой водоем, чтобы уйти от места приземления», – отметил штурман СУ-34.

Оба члена экипажа получили серьезные травмы. В качестве вооружения использовали лишь одну гранату, которую штурман крепко держал в руке взведенной. К счастью, им удалось скрыться от глаз украинских солдат и прождать 19 часов до наступления сумерек. Несмотря на сломанные кисти рук и невероятные боли в спине, летчик и штурман смогли выбраться к своим с помощью GPS-навигатора. По итогу оказалось, что у майора Коптилова был также компрессионный перелом позвоночника. Однако российские военнослужащие смогли не только выполнить боевое задание, но и вернуться живыми.