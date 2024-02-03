В зимний период в Екатеринбурге резко подорожали свежие овощи и фрукты, а немногим ранее поднялись цены на куриные яйца. Корреспонденты портала E1.RU поинтересовались у екатеринбуржцев, сколько денег из семейного бюджета они тратят на еду.

«Сходила утром в магазин, купила две простые булочки, четыре пакетика влажного корма для животных, лоток фарша, лоток курицы 500 граммов, две пачки макарон, кетчуп, кусочек колбаски 300 граммов, два йогурта и литр молока. Итого 1300 рублей. И за неделю так раз 5–7 сходишь», – написала Нюта.

Жители Екатеринбурга сошлись во мнении, что суммы в 1000 рублей хватает на покупку еды на пару дней в лучшем случае. При этом, чтобы закупиться продуктами на целую неделю необходимо потратить от 3000 до 5000 рублей.