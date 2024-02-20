Крупное испанское агентство EFE подтверждает, что убитый вчера в Испании мужчина может являться летчиком-предателем Максимом Кузьминовым. Журналисты объясняют, что у расстрелянного пилота были украинские документы. Не исключено, что он попал в страну с фальшивым паспортом.

Полиция заявляет, что убийство могло быть местью Кузьминова. В него выстрелили 12 раз, после чего переехали автомобилем. Машину, на которой передвигались стрелки, обнаружили в соседнем городе, она полностью выгорела, так что никаких следов в салоне уже не найти.

Нашел убитого и позвонил в полицию его сосед Давид Камара. Он заявил, что труп лежал рядом с гаражом.

Напомним, что Кузьминов в прошлом году сбежал на Украину и угнал вертолет Ми-8. При этом он убил двоих сослуживцев. Российские спецслужбы сообщали о наличии приказа на ликвидацию предателя.