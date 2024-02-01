Голливудская звезда Джулия Робертс решила поддержать звездный тренд с поздравлениями родных и близких в соцсетях по поводу и без него. У Робертс повод был – ее супруг, кинооператор Дэниел Модер, отметил 55-летие.

Робертс написала, что поздравляет с днем рождения «удивительного человека, который освещает мир». Поздравление актриса подкрепила трогательным снимком, на которых супруги демонстрируют нежность и теплоту. Ранее актриса заявляла об успешном и крепком браке с Модером. Она признавалась, что их отношения сохраняют искру из-за частых поцелуев.

Роберт познакомилась с Модером 23 года назад во время съемок «Мексиканца». На тот момент Модер был женат на визажистке Вере Стеймберг. Долгое время она не давала ему развод, называя Робертс «похитительницей чужих мужей». Однако в 2002 году Модер все-таки развелся и сразу женился на Джулии. Супруги воспитывают троих детей.