Двоюродные браться с позывными «Заря» и «Доц» вместе участвуют в боевых действиях против нацистов ВСУ на Запорожском направлении. Они рассказали военному корреспонденту RT Станиславу Обищенко, что служат в 429-м полку и оказывают всяческую поддержку штурмовикам ВС РФ.

Братья были мобилизованы из одного поселка и прошли качественное обучение у командира с позывным «Камбилеевка», который с первых дней СВО находится на фронте.

Сейчас они поддерживают штурмовые группы, а также в составе своего подразделения берут под контроль опорные пункты украинской армии.

«Заря» рассказал, что во время одного из обстрелов ВСУ он с братом по очереди стреляли по противнику и сумели отбиться. Сейчас они всегда действуют так же, постоянно поддерживая друг друга.