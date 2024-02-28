На Авдеевском направлении российский FPV-дрон «Упырь» ликвидировал вражескую боевую машину пехоты «Брэдли» американского производства. Видео уничтожения бронетехники появилось в Сети.

На кадрах видно, как «Упырь» движется прямо на украинскую БМП. Затем он попадает по ней и раздается мощный взрыв.

Авторы публикации отмечают, что это далеко не первая «Брэдли», уничтоженная беспилотным аппаратом «Упырь». Мало того, не исключено, что именно этот дрон-камикадзе поразил на Авдеевском направлении и американский танк «Абрамс».

«Упырь» идеально подходит для выполнения боевых задач на глубине до 10-12 км до линии соприкосновения. Он точно поражает цели, при пикировании на нее достигает скорости в 100 километров в час, из-за чего отразить атаку уже не представляется возможным.