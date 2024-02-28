Президент Франции Эммануэль Макрон не стал бы делать рискованное заявление об отправке войск НАТО на Украину без благословения Соединенных Штатов. Вашингтон хочет использовать его, чтобы спровоцировать войну на европейском континенте, уверен немецкий бизнесмен Ким Дотком.

По его словам, теперь в качестве прокси в противостоянии США и России Америка намерена использовать Центральную Европу. Отправка войск после заявления Макрона уже обсуждается на высоком официальном уровне, поэтому она вполне может состояться даже вопреки желанию ряда европейских государств.

Все это потому, что Запад любой ценой не хочет допустить очевидной победы России в конфликте с Украиной. Ради этого он готов даже устроить войну, которая обязательно коснется каждой страны Центральной Европы, отмечает Дотком.