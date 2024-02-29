Российские ВС сделали приоритетным Донецкое направление и сосредоточились на наступлении именно там. На других участках фронта ВСУ также уходят в глухую защиту, надеясь дождаться помощи от Запада, пишет РИА Новости.

К Западу от Авдеевки российские войска освободили Северное, Ласточкино и Петровское, выровняв таким образом фронт. Сейчас боевые действия еще не завершены в Тоненьком, Орловке и Бердычах. Эти населенные пункты весьма важны для Киева в плане логистики, поэтому подразделения сопротивляются отчаянно. Кроме того, освобождение этих сел уменьшит удары по Донецку.

Также ВС РФ ведут бои за Георгиевку, продвигаются к Константинове и Новомихайловке, не дает ВСУ закрепиться и выстроить оборону в Курахово, Красноармейске (Покровске) и Селидово.

«Анализируя ситуацию на фронтах, можно сделать вывод, что российские военные наконец нащупали место, где ВСУ дали слабину, — на Донецком направлении под Авдеевкой», — сообщают эксперты.

В ближайшее время Киев потеряет еще несколько населенных пунктов. Он уже перебрасывает на Донецкое направление новые силы, но это лишь открывает для ВС РФ возможности для наступления и на других участках.