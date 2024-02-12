Многие россияне держат в свои домах нежных и ласковых домашних питомцев – кошек. Однако далеко не все знают, что не прошедшие полный курс вакцинации домашние животные представляют серьезную опасность для здоровья человека. Об этом в своем материале сообщает издание «Общественная служба новостей».

Одним из страшных заболеваний, которым можно заразится от кошек, является бешенство. Человек может заразиться опасной инфекцией через укус питомца или попадания слюны животного в открытую рану или царапину на коже человека. При этом заразится можно не только от беспризорных животных, но также и от домашней кошки, не прошедшей полный курс вакцинации.

Если домашний питомец регулярно совершает прогулки на улице, от него можно заразиться столбняком. При этом процесс заражения может произойти через царапины, поскольку инфекция живет в частичках земли, которые могут прилипать к коготкам животного.

Поэтому в случае ухудшения самочувствия после общения с домашним животным следует незамедлительно обратится к врачу, чтобы вовремя сдать анализы и пройти курс лечения в случае необходимости.