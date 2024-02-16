Российская актриса Мария Машкова, дочь известного российского актера, сценариста и кинорежиссера Владимира Машкова, более года назад уехала из России в США. Артистка подвергла жесткой критике СВО, на почве чего разругалась со своим знаменитым отцом, наоборот поддерживающим российскую армию. Машков жестко осуждает своих коллег, покинувших родину, а его наследница как раз вошла в их число.

Кинорежиссер пытался найти с дочерью общий язык и переубедить ее в отношении политических взглядов, однако найти компромисс им не удалось. По итогу отец прекратил общение со своей дочерью.

Сейчас Мария Машкова проживает в США, где пытается возродить свою актерскую карьеру. Однако особых успехов актрисе добиться пока не удалось. Оны получила роли в двух проектах. Мария сыграла роль в американском блокбастере «I.S.S» и получила небольшую роль в сериале «Ради всего человечества».

Однако фильм «I.S.S» получил негативные отзывы англоязычных зрителей. Одним не понравился сюжет фильма, другие раскритиковали игру актеров.