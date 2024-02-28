Старшая дочь известного российского продюсера Иосифа Пригожина, Даная, опубликовала в соцсетях снимки своего 1.5-годовалого сына Даниэля. Дочь продюсера открыто заявляет, что знаменитый дед не принимает участия в воспитании внука, ведь их совместные встречи являются достаточно редкими. По словам Данаи, она не желает критиковать и осуждать отца, ведь приняла данную ситуацию такой, какая она есть.

Даная Пригожина вышла замуж в марте 2022 года за Евгения Ткаченко. По словам дочери знаменитости, она долго не могла поверить в серьезность намерений Евгения, однако мужчину это не остановило. Ткаченко смог завоевать сердце Данаи и повести ее под венец.

После рождения сына Даная не долго оставалась в декретном отпуске. Спустя полгода она уже приступила к работе. Причиной стала серьезная травма, которую получил ее супруг. Из-за проблем со здоровьем, он временно не мог обеспечить семью, поэтому дочь Пригожина была вынуждена работать. После выздоровления супруга Даная не прекратила работать, отметив, что еще с детства приучилась к труду, поэтому не хочет вновь сидеть без дела.