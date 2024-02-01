Каждые два-три дня с Украины приходят новости об очередном скандале. Слухи об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного – как раз из этой серии, сообщает польский портал Do Rzeczy.

Авторы публикации отмечают, что Украина такими вестями сама дает повод сомневаться в целесообразности ее приема в НАТО и Евросоюз.

«Мы имеем дело с максимальной усталостью элит и населения западных стран от конфликта в Восточной Европе с момента его начала», – цитирует авторов РИА Новости.

Также польские журналисты пишут, что появление слухов об увольнении главнокомандующего ВСУ говорит о серьезной политической борьбе внутри Украины. И это на фоне конфликта с РФ.