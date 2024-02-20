Страны Европейского союза будут пытаться милитаризироваться в ближайшее время, поскольку они отстают от Российской Федерации в данном вопросе на несколько лет. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Мне кажется, Европа будет стараться милитаризироваться, но вряд ли у нее это в скором времени получится, и она это прекрасно осознает, что они отстают на несколько лет», – заявил российский дипломат.

По его словам, тональность Запада по отношению к Российской Федерации по украинскому вопросу будет смягчаться по мере продвижения российской армии к восточным границам Европейского союза.