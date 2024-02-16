Телеведущий Дмитрий Дибров не стал скрывать, что в лихие девяностые посещал свингерские вечеринки.

Во время съемки нового шоу ТНТ «Это нормально?» Дибров рассказал про главное правило свингерского клуба – никогда не звонить тому, с кем познакомился на вечеринке. Шоумен сообщил, что в таких клубах они обычно «говорили про литературу и политику», но закутавшись в простыни. Порой, участники вечеринки «удалялись все вместе», признался 64-летний телеведущий.

Дибров уверен, что при открытых отношениях есть то, чего часто лишен традиционный союз. В открытых отношениях или браке нет лжи. Вранье, по словам шоумена, стало «главным проклятием» современного общества.

Премьерный выпуск «Это нормально?» покажут на ТНТ 19 февраля. Соведущей Диброва стала Ольга Бузова. Вместе с приглашенными звездами они выяснят, какие вещи россияне считают нормальными, а какие – аморальными. Уже известно, что среди гостей будет Настя Волочкова, Маша Малиновская, Прохор Шаляпин.