Вступление Евросоюза в прямое противостояние будет для него самоубийством, но президент Франции Эммануэль Макрон все же подписывает соглашение о гарантиях для безопасности для Украины, игнорируя эти риски. Испанское издание Diario de Almeria пишет, что с нынешними европейскими политиками ничему удивляться уже не приходится.

Договор о взаимной безопасности предполагает участие французской армии в любом конфликте, который будет развязан против Украины. То есть фактически он подразумевает противостояние ЕС с Россией, гибельный для Евросоюза.

Такое же соглашение подписал и канцлер Германии Олаф Шольц, что еще больше повышает риски для ЕС.