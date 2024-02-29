Сколько бы Западне отправлял на Украину техники, оружия и боеприпасов, на поле боя ничего не изменяется, пишет немецкое издание Der Spiegel. Авторы публикации признают, что западная стратегия не сработала и поэтому срочно нужен новый план.

Даже если Европа увеличит поставки или отправит в Киев все имеющееся у нее вооружение, вернуть под контроль Украины Донбасс и Крым вряд ли получится. Поэтому необходимо пересматривать цели, ориентируясь не столько на желания, сколько на имеющиеся возможности.

Ранее историк Нил Фергюсон заявил, что президент США Джо Байден проявил себя как дилетант во внешней политике. Снижение поддержки Запада в настоящий момент открывает новые возможности для России, которая получила реальный шанс одержать победу и достичь всех целей специальной военной операции.