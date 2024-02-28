Россия мгновенно ответит на появление войск НАТО на Украине либо на нападение Североатлантического альянса на РФ. И первым делом она может установить контроль над Сувалкским коридором, заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев.

Он рассказал порталу News.ru, что Сувалкский коридор сейчас принадлежит Литве только по «нелепой случайности».

Также Журавлев прокомментировал высказывание посла Литвы в Швеции, пригрозившего устроить блокаду Калининграда с моря. По словам депутата, русофобам стоило бы подучить историю и географию, чтобы делать подобные заявления.

Также он отметил, что если НАТО решится напасть на Калининградскую область, ему придется обустраивать свое «внутреннее море» гораздо западнее.