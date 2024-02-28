Россия мгновенно ответит на появление войск НАТО на Украине либо на нападение Североатлантического альянса на РФ. И первым делом она может установить контроль над Сувалкским коридором, заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев.
Он рассказал порталу News.ru, что Сувалкский коридор сейчас принадлежит Литве только по «нелепой случайности».
Также Журавлев прокомментировал высказывание посла Литвы в Швеции, пригрозившего устроить блокаду Калининграда с моря. По словам депутата, русофобам стоило бы подучить историю и географию, чтобы делать подобные заявления.
Также он отметил, что если НАТО решится напасть на Калининградскую область, ему придется обустраивать свое «внутреннее море» гораздо западнее.
«Уверен, что если НАТО все-таки решится напасть на Калининград, свое внутреннее море Блоку придется обустраивать уже куда западнее. Может быть, в районе Германии или Франции странам Альянса придется совместными силами вырыть подходящий водоем», — заявил парламентарий.