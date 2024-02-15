Для прекращения обстрелов Белгорода и обеспечения безопасности от любых террористических атак ВСУ российская армия должна усилить наступление и выйти к западным границам Украины. Такое заявление сделал депутат Госдумы Виктор Соболев.

Он отметил, что первыми задачами, которые нужно выполнять как можно скорее, должны быть полное освобождение новых регионов России – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Но останавливаться на этом ни в коем случае нельзя – противника нужно гнать до западной границы Украины.

Напомним, 15 февраля ВСУ нанесли удары из РСЗО RM-70 Vampire по гражданской инфраструктуре Белгорода. ПВО перехватила 14 вражеских ракет, но несколько атак пришлись по торговому центру на ул. Плеханова и по стадиону. Шесть человек, включая годовалую девочку, погибли, еще 20 получили ранения.