Самое интересное начнется на Украине, если президент Владимир Зеленский уволит главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом рассказал находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Самое интересное — после увольнения. Во-первых, кто бы ни пришел на место главкома, у него впереди нет фронтовых успехов. Во-вторых, все неудачи лягут не на нового главкома, а на того, кто уволил Залужного», – пояснил парламентарий.

Он отметил, что сейчас Зеленский ждет повода для отставки главнокомандующего ВСУ. Это может быть, к примеру, сдача Авдеевки, 10 процентов территории которой уже контролируется ВС РФ. Также Залужный может отказаться стать содокладчиком по законопроекту о мобилизации, что также станет причиной для его увольнения.