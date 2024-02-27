Вся западная бронетехника Вооруженных сил Украины будет уничтожена в зоне проведения специальной военной операции российскими бойцами. Об этом в беседе с корреспондентом портала Life.ru заявил глава комитета Государственной Думы Российской Федерации по обороне Андрей Картаполов.

«Вся западная техника будет гореть, а наши ребята достойны награды», – заявил российский депутат.

Ранее в Сети появились первые кадры, подтверждающие уничтожение украинского танка M1 Abrams производства США в зоне проведения специальной военной операции на Авдеевском направлении. Соответствующее видео было опубликовано российскими военными корреспондентами.

По мнению военкора Александра Коца, командование ВСУ приняло решение об использовании американского танка M1 Abrams на Авдеевском направлении из-за отсутствия других боевых машин в резерве. Это свидетельствует об огромных потерял техники в украинской армии.