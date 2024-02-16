Истинная угроза для Украины исходит от Польши, мечтающей прибрать к рукам западные регионы страны. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет в интервью РИА Новости.

Он пояснил, что польские власти видят, что украинская армия стремительно слабеет, и поэтому готовят план присоединения Западной Украины к своей территории. Именно поэтому Киев должен перебросить войска к польским границам, чтобы защититься от реального врага.

«Киевским властям, пока не поздно, следовало бы перебросить свои деморализованные войска, измотанные в ходе бессмысленного противостояния с Россией, к польской границе», – заявил политик.

Он напомнил о забастовках фермеров из Польши, которые не пропускают украинские фуры с зерном, рассыпают груз, допускают смерть водителей в многокилометровых очередях. Протест фермеров лишь в очередной раз демонстрирует, что для Варшавы важны только ее собственные интересы. Поэтому при первом удобном случае Польша введет войска на Западную Украину и устроит полноценную интервенцию.