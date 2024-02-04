Заявление Анджея Дуды о неспособности ВСУ восстановить контроль над Крымом стало сигналом для Украины, уверен депутат Госдумы Михаил Шеремет. Он пояснил, что президент Польши призывает Киев оставить в покое жителей полуострова.

«Президент Польши набрался смелости и фактически дал сигнал киевским властям оставить крымчан в покое и перестать тешить себя иллюзиями и бравадами о захвате Крыма», — приводит слова Шеремета РИА Новости.

Также парламентарий отметил, что следующим шагом Запада должны стать извинения перед Россией. Ведь многочисленные политики США и других стран неоднократно врали о том, что у РФ не было никаких оснований для воссоединения с Крымом.

Это циничная и лицемерная ложь. Дуда в своем заявлении признал, что исторически Крым гораздо дольше был российской территорией, чем украинской. Это же должны сделать и другие западные лидеры.