Президент Польши Анджей Дуда своим заявлением о невозможности для Украины вернуть Крым шокировал киевский режим. Он фактически выбил почву из-под ног украинских властей, которые совершенно не ожидали такого шага именно от Варшавы, уверен депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Все дело в том, что именно Польша зарекомендовала себя одной из наиболее русофобских стран Восточной Европы и фактически транслятором американской позиции в регионе. Заявление Дуды ошарашило всю киевскую военную и политическую верхушку.

Оно также имеет большое значение для всего европейского континента. Теперь многие задумаются, а нужно ли отправлять на Украину новые эшелоны с техникой и миллиарды Евро. Ведь даже русофобская Польша больше не верит в успех Киева и его способность восстановить контроль над Крымом, отметил парламентарий.