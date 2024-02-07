Депутат Госдумы Алексей Белик прокомментировал заявление Турции, намеревающейся в течение года построить на Украине завод по производству разведывательно-ударных БПЛА Bayraktar. Он заявил, что это предприятие сразу же станет легитимной военной целью для ВС РФ.

Представитель комитета Госдумы по международным делам рассказал «Ленте.ру», что отношения между Турцией и Россией из-за завода не изменятся. Анкара перед началом конфликта поставила на Украину большое количество дронов «Байрактар», но сейчас о них никто и не вспоминает, так как никакого влияния на ход боевых действий они не оказали.

Появление производства беспилотников непосредственно на Украине также ничем не поможет Киеву, уверен Белик.

Также он отметил, что Турция преследует собственные интересы, что вполне нормально. Россия не намерена мешать строить предприятие, однако как только оно начнет производство военной продукции, сразу превратится в военную цель.