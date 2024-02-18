Авдеевка для Киева была не только стратегически важным городом. Ее освобождение российской армией принесло Украине еще и серьезные имиджевые потери. Ведь президент Владимир Зеленский совсем еще недавно делал селфи у авдеевской стелы и громогласно заявлял, что ВСУ никогда город не сдадут, напомнил депутат Госдумы Алексей Журавлев.

Первый зампред комитета по обороне отметил также, что Киев ничему не учится в ходе СВО. В Артемовске, Марьинке, Соледаре и других городах все происходило по одному принципу – ВС РФ брали противника в клещи, командование ВСУ не разрешало подчиненным выходить из них, что в итоге приводило к окружению и бегству украинцев.

Журавлев считает, что и в дальнейшем можно продолжать использование этой тактики до тех пор, пока она приносит желаемые результаты.

Напомним, глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что Авдеевка была освобождена группировкой войск «Центр», которой командует генерал-полковник Андрей Мордвичев. Этот хорошо укрепленный узел обороны противника полностью перешел под контроль ВС РФ.