Думский депутат Д. Белик, представляющий в Госдуме интересы Севастополя, прокомментировал обещания украинского президента В. Зеленского бросить армию в новое наступление с многочисленными «сюрпризами» для русских.

Депутат напомнил, что летнее наступление ВСУ, о котором Киев тоже очень много говорил и рекламировал, провалилось. Украинская армия «ушла несолоно хлебавши», сказал Белик. Судя по результатам идущей на Украине мобилизации, дела с пополнением рядов ВСУ идут не так, как мечтается киевскому режиму.

Поэтому во время своих заявлений Зеленский «хорохорится», говоря, что ему не нужны переговоры с Москвой, а у ВСУ хватит сил и средств на новое наступление. Однако очевидно, что сам Зеленский в душе понимает: дело – табак, уверен парламентарий.

Ранее в разговоре с репортером Fox News Б. Байером Зеленский обещал новое контрнаступление ВСУ, которое преподнесет россиянам «много сюрпризов». При этом он подчеркнул, что в текущий момент ключевой задачей армии является оборона.