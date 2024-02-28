Сотрудники западных спецслужб давно находятся на территории Украины для обучения украинских военнослужащих в тренировочных лагерях. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Лента.ру» заявил первый заместитель Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Советники были с самого начала, еще до начала спецоперации, которые тренировали, которые передавали технику. Это все было, и это есть. Это никакие для нас не новости. А о том, что боевые части непосредственно принимают участие в операциях, пока вроде бы такой информации у нас не было», – заявил российский депутат.

Напомним, что британское издание Financial Times опубликовало материал о присутствии профессиональных бойцов западного спецназа на территории Украины со ссылкой на одного из высокопоставленных чиновников Европейского союза. Автор материала подчеркнул, что в рядах Вооруженных сил Украины служат бойцы из разных стран Запада.