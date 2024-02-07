Российская ТОС-2 «Тосочка» успешно уничтожила личный состав ВСУ, который скрывался на хорошо укрепленных позициях. Огнеметная система подтвердила свою эффективность в боевых условиях, сообщил американский канал Defence TV.

Журналисты рассказали, что установленная на шасси автомобиля «Урал» Тосочка оснащена краном-манипулятором, благодаря чему исчезла необходимость в дополнительной заряжающей машине. Кроме того, колесное шасси дает возможность перемещаться по любым дорогам и в условиях полного бездорожья.

В сравнении с предыдущими модификациями – ТОС 1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек», «Тосочка» оснащена автоматическими системами управления огнем и наведения на цель. Также увеличена дальность стрельбы, что позволяет задействовать тяжелые огнеметные системы с большего расстояния, не подставляясь под ответные удары противника.