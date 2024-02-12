Украинское издание Defense Express заявило, что ВСУ задействовали против российских «Гераней» лазерные антидроновые установки Vampire. Произошло это якобы в ночь на 11 февраля.

Соответствующее видео опубликовала в Сети пресс-служба ВМС Украины. Эксперты издания утверждают, что на кадрах демонстрируется именно работа лазерной системы ПВО, которая сбивает «Шахеды» (так на Украине называют БПЛА «Герань»).

На самом деле, упомянутые установки используют лишь лазерное наведение на цель ракет Hydra 70 или других, которые также могут оснащаться такой системой и совместимы с ней. Они имеют существенный недостаток – во время атмосферных осадков лазер дает сбой. Кроме того, если беспилотник летит вне прямой видимости комплекса, сбить его установкой L3Harris Vampire невозможно.