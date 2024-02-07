Украинские СМИ публикуют фото фрагмента российской ракеты, ударившей по цели в Киеве и заявляют, что ВС РФ якобы впервые применили гиперзвуковую ракету «Циркон». Такой вывод киевские эксперты сделали по маркировке боезаряда, передает “Российская газета”.

На фрагменте нанесена маркировка 3М22. Это действительно индекс гиперзвукового боезаряда «Циркон», однако насколько подлинным является фото, пока сказать сложно. В настоящий момент официального подтверждения применения этого вооружения пока не поступало.

Напомним, ракета «Циркон» поступила на вооружение ВМФ РФ в начале прошлого года, пройдя все этапы испытаний. Эти боезаряды будут использоваться на подводных лодках «Ясень» и прочих кораблях российского флота. Они могут одинаково успешно поражать морские и наземные цели.