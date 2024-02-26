Правоохранительные органы Дании прекратили расследование дела о взрывах на газопроводах «Северные потоки». Соответствующее решение было опубликовано на официальном портале полиции Дании.

«Расследование привело власти к выводу, что имела место умышленная диверсия в отношении газопроводов. Однако следователи не располагают достаточными основаниями для открытия уголовного производства в Дании. Поэтому Полицией Копенгагена было принято решение о закрытии уголовного дела», – следует из опубликованного заявления.

Ранее аналогичное решение о прекращении расследования причин взрывов на газопроводах «Северные потоки» было принято шведскими следователями. Шведская прокуратура заявила, что расследование данного инцидента не относится к юрисдикции королевства. Все материалы, наработанные следствием, были переданы немецким коллегам.

Напомним, что в сентябре 2022 года в Балтийском море были зафиксированы масштабные утечки газа на нескольких ветках газопроводов «Северные потоки».