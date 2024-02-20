Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал смерть летчика-предателя Максима Кузьминова. Он заявил, что пилоту предлагали остаться на Украине, но он выбрал Испанию.

Если бы Кузьминов согласился остаться, украинские спецслужбы могли бы его защитить.

«Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он оставался в Украине. Он точно бы здесь был бы защищен», — заявил Данилов.

Он также отметил, что на Украине никто бы не смог «безобразничать» так, как в Испании.

Напомним, пилот Кузьминов, угнавший вертолет Ми-8 и убивший при этом двоих сослуживцев, был найден мертвым в Испании. В него выпустили 12 пуль, а затем переехали на автомобиле. Испанская полиция сейчас ведет расследование. Уже известно, что Кузьминов был застрелен после того, как пригласил к себе бывшую возлюбленную.