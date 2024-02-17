Министерство обороны РФ продемонстрировало работу экипажей звуковещательных станций группировки войск «Восток», применяемых для деморализации противника. Они передают по громкоговорителю фамилии погибших украинских военнослужащих, проигрывают записи с криками детей и женщин, включают звуки тяжелой гусеничной техники и даже похоронный марш.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин оценил применяемые ВС РФ психологические методы воздействия на противника. По его словам, подобные методы практиковались еще во времена ВОВ.

«Возле передовой ездили машины с громкоговорителями, антифашисты на немецком языке призывали солдат вермахта сложить оружие. Громкоговорители также устанавливали на агитационные танки Т-34», – рассказал Дандыкин.

Эксперт подчеркнул, что такие деморализационные методы использовались и во время чеченской военной кампании. Сейчас российскими экипажами звуковещательных станций воспроизводятся призывы к украинским военным сложить оружие. Эти призывы звучат на трех языках: русском, украинском и английском.