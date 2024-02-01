В ближайшее время с Харьковского направления должны поступить хорошие для России новости. На это указывают и ракетные удары ВС РФ по объектам украинской армии в регионе, и паническая переброска туда Киевом дополнительных сил, рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Он напомнил, что целями ракетных ударов были промышленные объекты, а также места дислокации наемников из Франции и Швеции. Также ВС РФ впервые задействовали для атак на оперативную глубину в Харьковской области дроны-камикадзе «Герань».

Киев чувствует серьезные изменения на данном направлении и поэтому перебрасывает туда резервные подразделения.

«Они стараются уйти в оборону, переформироваться. А Запад подкидывает им новое оружие, в частности, планирующие бомбы», — цитирует Дандыкина «Лента.ру».

Ранее ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта на Купянском направлении – Крахмальное и Табаевку. Также они отбили несколько мощных атак в районе Синьковки, которая располагается в непосредственной близости от Купянска.