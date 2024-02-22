Военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал заявление главы Минобороны Беларуси Виктора Хренина о крупной ударной группировке ВСУ на границе государства.

Он считает, что украинская армия может готовиться к наступлению на Белоруссию. Однако атаковать соседнюю страну будет сложно из-за болотистой и лесистой местности на границе. Кроме того, последствия такого наступления станут весьма неприятными для Киева.

Не исключено, что ударная группировка также ожидает наступления ВС РФ из Беларуси. Но командование ВСУ не знает точного направления, что сильно осложняет планирование эффективной обороны.