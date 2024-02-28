Оператор украинского разведывательного беспилотника во время выполнения боевой задачи заметил бесшумно зависший над линией фронта неопознанный летающий объект (НЛО) в форме диска. Соответствующая видеозапись была опубликована на портале британского издания Daily Mail.

«Что это за х…ь такая? Почему оно не двигается? Давай попробуем приблизить камеру», – слышен голос одного из украинских военнослужащих за кадром.

Автор материала отмечает, что неопознанный летающий объект попал в объектив камеры беспилотного летательного аппарата DJI Mavic 3T, которым управляли военнослужащие 406-го батальона Вооруженных сил Украины. НЛО было зафиксировано камерой тепловизора. Однако представитель DJI, посмотревший видеозапись, заметил ошибку на экране управления дроном. По его словам, загадочный объект мог появится на экране из-за ошибки датчика.

Один из украинских военнослужащих, наблюдавший вместе с оператором разведывательного БПЛА загадочный объект в форме диска, предложил в шутку протаранить зависший в небе НЛО.