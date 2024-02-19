Репортеры CNN пишут, что потеря Авдеевки грозится вылиться в «крупнейший наземный конфликт» со времен Второй мировой. Потеря города стала для Киева худшим моментом. Переход Авдеевки под контроль ВС РФ знаменует переломный момент в российско-украинском конфликте, говорится в сюжете.

В публикации можно прочесть о том, что ситуация в Авдеевке одновременно продемонстрировала эффективность русской армии и полную «атрофию Запада». Это может обернуться «крупнейшим с 1940-х годов наземных конфликтов» на территории Европы, пугают американские журналисты.

CNN пишет, что положение украинский армии выглядит «всё более отчаянным» на фоне разочарования, которое испытывает Киев из-за отсутствия необходимой помощи. В сюжете говорится, что прогнозы поражения ВСУ из-за задержки военной помощи от США обернулись «жесткой и горькой реальностью».

Репортеры издания подчеркивают, что Киев контролировал Авдеевку 10 лет, но ее потеря, наряду с провалом летнего наступления и отставкой В. Залужного с поста главкома ВСУ, наталкивают на мысли о «худших временах» для Киева. По традиции западные репортеры предупреждают, что русская армия после разгрома ВСУ якобы не остановится.