Ракеты «Циркон», которые Россия начала использовать на Украине, превосходят даже лучшие западные средства противовоздушной и противоракетной обороны. Об это сообщил американский телеканал CNN.

Журналисты со ссылкой на Альянса по противоракетной обороны сообщили, что «Циркон» в данный момент является самой быстрой в мире ракетой. Он летит к цели на гиперзвуковой скорости, поэтому системы ПВО обнаруживают его уже после поражения цели.

Во время недавнего удара по военным объектам в Киеве ВС РФ впервые задействовали ракету «Циркон». Она точно поразила цель, несмотря на использование в украинской столице систем ПВО Patriot американского производства, передает портал Ura.ru.

«Циркон» способен разогнаться до 9 900 километров в час и только одно это делает его неуязвимым для ПРО и весьма опасным оружием для любых целей.