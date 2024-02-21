Челябинский журналист Ян Межень, погибший в зоне спецоперации, был награжден орденом Мужества посмертно. Такую информацию рассказал брат покойного, Андрей Межень. Он подчеркнул, что награда будет вручена матери Яна, во время последнего прощания с ним.

«Ян стойко и честно выполнял боевые задачи», – сообщил Андрей Межень журналистам.

Ян Межень погиб в зоне СВО в районе села Каменки во время выполнения боевого задания. У него есть супруга и малолетняя дочь. Межень работал журналистом сначала в Челябинске, а затем в Екатеринбурге.

Контракт с Минобороны РФ Ян Межень подписал, во время пребывания в колонии строго режима. Он был осужден на 12 лет 4 августа 2022 года за покушение на убийство полицейского и за хранение наркотических веществ.

Весной 2021 года правоохранители задержали Меженя в Екатеринбурге с наркотиками. Он был доставлен в отдел полиции, и оставлен под присмотром неопытного сотрудника. В ходе беседы Ян Межень применил силу против сотрудника полиции, сильно избив его. По итогу Железнодорожным районным судом Екатеринбурга он был признан виновным. Ян Межень решил реабилитироваться, путем участия в специальной военной операции, где и погиб 9 февраля 2024 года.