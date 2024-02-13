Продюсер украинских групп «Грибы» и Quest Pistol Юрий Бардаш уверен, что Украина исчезнет с карты мира. Ее просто «распилят» между собой соседние страны.

«Я, как патриот России, не хочу раздела никакого для Украины. Я хочу, чтобы это была Россия», – заявил Бардаш в интервью ресторатору Андрею Тернякову.

Бывший продюсер, в настоящий момент являющийся гражданином России, напомнил, что на Майдане украинцы убивали друг друга. То же самое происходило и на Донбассе, когда там началась гражданская война.

Сейчас поляки, румыны, венгры, которые проживают на территории Украины, хотят «отцапать от мертвого, умирающего, дряхлеющего тела» свою долю, отметил Бардаш. Чтобы этого не произошло, Киев должен прекратить боевые действия и капитулировать.

Продюсер уехал в Россию сразу после начала специальной военной операции и в январе получил российский паспорт.