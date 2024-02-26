На атаки российских дронов, которые осуществляются практически каждую ночь, перестали реагировать даже украинские СМИ. О них упоминают лишь главы местных администраций тех регионов, куда в очередной раз «прилетело».

Так, в ночь на 25 февраля удары были нанесены по железнодорожному вокзалу Константиновки. Фото разрушенного здания местные жители выложили, но вот никто не упомянул об эшелоне с украинским резервом, который как раз прибыл на станцию. По сообщения тг-канала «Славянск Z», заявления властей об одном раненом гражданском не отвечают действительности, так как одновременно с ним было уничтожено много боевиков ВСУ, передает “Московский комсомолец”.

Кроме того, в Николаевской области под удар попал военный аэродром, а в Харьковской с самого утра рвались авиабомбы, выпускаемые российскими самолетами.