Ольга Бузова опубликовала в социальных сетях пост, в котором пожаловалась на свое разбитое состояние. Артистка написала, что не может понять, почему у нее сильная усталость, которая не дает ей нормально подняться с постели.

«Утром, услышав звонок будильника, не могла понять, как он вообще ко мне относится. Не могла встать. Почему так странно? Возможно, накопилась усталость или влияние погоды ощутила», – написала Бузова.

Однако поклонники звезды связали ее «плохое состояние» с пополнением в семье Дмитрия Тарасова. У экс-супруга Бузовой и его жены Анастасии Костенко 15 февраля родился сын. О своем радостном событии знаменитые супруги рассказали подписчикам в социальных сетях.

Новорожденный сын является четвертым ребенком Костенко и Тарасова. За шесть лет брака у пары появились на свет дочери Милана, Ева и сын Алексей. Имя новорожденного пока пара держит в секрете, но молодые родители пообещали объявить его уже в ближайшее время.