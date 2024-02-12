Работники аквариума в Северной Каролине оказались в тупике, когда узнали о беременности самки ската. Дело в том, что самца ската в аквариуме нет, пишет Business Insider.

Работники аквариума начали замечать, что самка ската быстро прибавляет в весе. Сначала подумали, что рыба заболела. Думали на самое страшное – рак. Однако УЗИ показало, что рака нет. Зато есть три эмбриона. Так стало понятно, что скатиха забеременела.

Сначала зоологи предположили, что столкнулись с фактом партеногенеза, при котором самка беременеет бесполым способом. Однако при осмотре тела скатихи были найдены небольшие укусы. Тогда родилась другая теория – скатиху оплодотворил самец другого вида. А так как в аквариуме содержались всего два самца, и оба белопятнистой кошачей акулы, подозрение пало на них. К тому же именно они при спаривании покусывают самку. Имеют ли акулы отношение к оплодотворению скатихи, станет понятно после появления потомства.